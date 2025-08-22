На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казаков поздравили с Днем государственного флага Российской Федерации

Атаман Всероссийского казачьего общества Кузнецов сравнил флаг с иконой
Maxim Shemetov/Reuters

На протяжении веков казачество под российскими знаменами самоотверженно защищало российское государство и православную веру. Для каждого казака как воина и защитника Отечества знамя священно, подобно православной иконе. Об этом заявил Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в День государственного флага Российской Федерации.

«Мы свято чтим все исторические символы России. Мы помним, как под Красным знаменем была одержана победа в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Кузнецов.

Он напомнил, что современный триколор был утвержден Петром Великим. Белый цвет на флаге, по его словам, символизирует независимость и мир, синий олицетворяет православную веру, а красный — смелость, силу и мужество, напоминая о крови, пролитой за Родину.

«Сегодня наши братья-казаки под Государственным флагом Российской Федерации защищают Родину в суровых боях на полях специальной военной операции. Под этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний. Пусть российский флаг всегда будет символом нашей общей силы, единства и непоколебимой воли», — пожелал Кузнецов.

