Никита Белых хочет отсудить у государства 10 млн рублей

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых намерен в судебном порядке взыскать с государства денежную сумму в размере 10 миллионов рублей. Иск будут рассматривать в Свердловском районном суде., пишет URA.ru.

«По мнению Белых, государство должно выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование, которое длилось 4,5 года. Его оправдали по этим эпизодам. Он намерен отсудить 10 млн рублей. Ответчиком выступает Минфин РФ», — пояснил собеседник агентства.

Данное уголовное дело было вторым по счету, возбужденным в отношении экс-губернатора. По первому уголовному делу Белых отбыл наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии.

