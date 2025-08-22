На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина установила рекорд по количеству надетых на себя галстуков

UPI: канадка надела на себя 360 галстуков, попав в Книгу рекордов Гиннесса
Guinness World Records

Марва Ризки, депутат Национальной ассамблеи Квебека, решила необычным образом отметить свой уход из политики. В эфире популярного канадского телешоу она официально побила мировой рекорд Гиннесса, надев на себя сразу 360 галстуков, пишет UPI.

Предыдущий рекорд — 330 галстуков — был установлен в 2023 году бразильцем Давидом Апаресидо Дос Сантосом Араухо. Чтобы его превзойти, Ризки понадобилось 48 минут: помощники поочередно накладывали галстуки один поверх другого, и к финалу еt лицо было почти полностью скрыто под тканью. Тем не менее, официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал результат.

«Я приняла вызов побить рекорд по количеству галстуков, которые можно надеть одновременно, чтобы показать, что женщины равны мужчинам», — сказала Ризки, добавив, что рекорд стал символическим завершением ее политической деятельности.

Жители Квебека восприняли акцию с интересом: в соцсетях рекорд Ризки вызвал оживленные обсуждения. Многие люди назвали ее поступок «ярким и ироничным жестом».

Ранее мужчина установил мировой рекорд по количеству удержанных на голове бокалов

