Пьяный петербуржец случайно проломил девушке голову, метнув бутылку коньяка

В Петербурге мужчина случайно проломил девушке голову, метнув бутылку коньяка
В Петербурге мужчина метнул бутылку коньяка в приятеля, но промахнулся и проломил голову девушке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Заводском проспекте. Нетрезвый мужчина во время конфликта с приятелями запустил полную бутылку коньяка в их сторону, однако промахнулся. В этот момент из подъезда входила девушка, которая получила удар бутылкой в голову. От сильного удара она упала на асфальт и получила травму затылка.

Пострадавшую с места происшествия забрали медики. На видео с места случившегося видно, что под головой девушки, пока она лежала на асфальте, образовалось кровавое пятно.

Мужчина, метнувший бутылку, сразу заявил, что является виновником случившегося. Он дождался прибытия полиции и добровольно сдался правоохранителям.

Ранее только появившемуся на свет младенцу проломили череп в российском регионе.

