В Курске прошли памятные мероприятия в честь Дня Государственного флага

В Курске в День Государственного флага России прошли патриотические и памятные мероприятия. В их рамках состоялся автопробег, также активисты развернули большой триколор, сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что утром в государственный праздник с Красной площади областного центра стартовал автопробег в рамках Всероссийской акции «Цвета Родины», в нем приняли участие водители 12 автомобилей белого, синего и красного цветов. Колонна проехала до Проспекта Победы, далее у стен храма великомученика Георгия Победоносца активисты развернули триколор размером 10 на 40 метров.

«К автопробегу присоединилась «Ассоциация ветеранов СВО Курской области», для ребят это было очень важно. Своим проездом мы смогли напомнить курянам об этом празднике. Страна должна с любовью и уважением относиться к государственному флагу», — рассказал глава регионального отделения движения «Юнармия» Даниил Агурьянов.

Также в ходе акции жители Курска возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Курская дуга». По словам участницы «Движения Первых» Марии Шатохиной, мероприятие еще раз подтвердило единство народа России. Также она подчеркнула важность сохранения традиций и культуры.

Cообщается, что также в рамках мероприятий в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел вручение наград Курской области «За верность долгу и мужество» родным тех, чьи жизни отняла атака ВСУ по городскому пляжу в Курске.

«Когда случилась эта трагедия, я получил огромное количество обращений из самых разных уголков страны. Эта самоотверженность, которая пробирает до глубины души, никого не оставила равнодушным. Каждый, кого не стало той ночью и на следующий день, пытался спасти другого. Обязательно сделаем все, чтобы увековечить их память», — подчеркнул Хинштейн.

Cообщается, что в Курске на школах, где учились герои, будут установлены мемориальные таблички, также на уроках мужества со школьниками проведут встречи, посвященные им.

Кроме того, в День Государственного флага на мемориале «Жертвам фашизма» в парке «Соловьиная роща» в Курске прошло перезахоронение останков мирных жителей, лишенных жизни фашистами и неонацистами. Траурная церемония прошла с участием врио губернатора региона, поисковиков и представителей духовенства. Земле были преданы останки жертв нацистов, поднятые в ходе двух Вахт Памяти в Знаменской роще.