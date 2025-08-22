Ремонтник заколол пожилую россиянку, отказавшуюся платить за работы вперед

В Тверской области ремонтник попросил пожилую клиентку заплатить за работы вперед и заколол ее после отказа. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 августа в дачном доме, расположенном в поселке городского типа Козлово. По версии следствия, ремонтник прибыл к пожилой женщине, у которой ранее производил ремонтно-строительные работы, чтобы попросить денег в счет будущих работ, но получил отказ. Из-за внезапно возникших неприязненных отношений он нанес клиентке множественные ножевые ранения, пенсионерка не выжила.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили судебные экспертизы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

