В Ростовской области неизвестные подожгли машину местного журналиста

В Ростовской области неизвестные подожгли машину редактора программы «Наша неделя. Пролетарск» Леонида Заплаткина. Об этом сообщает Donday.

Журналист вспомнил, что проснулся ночью от громкого хлопка, затем услышал еще один. Он подошел к окну и увидел, как горит его автомобиль. Пожарные ликвидировали огонь, но спасти машину не смогли.

«Я написал заявление. Полиция возбудила уголовное дело после поджога машины по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества», — рассказал Заплаткин.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

