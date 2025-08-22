На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области неизвестные подожгли машину местного журналиста

Ростовский журналист Заплаткин сообщил, что неизвестные подожгли его машину
Леонид Заплаткин/VK

В Ростовской области неизвестные подожгли машину редактора программы «Наша неделя. Пролетарск» Леонида Заплаткина. Об этом сообщает Donday.

Журналист вспомнил, что проснулся ночью от громкого хлопка, затем услышал еще один. Он подошел к окну и увидел, как горит его автомобиль. Пожарные ликвидировали огонь, но спасти машину не смогли.

«Я написал заявление. Полиция возбудила уголовное дело после поджога машины по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества», — рассказал Заплаткин.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Недавно в Петербурге огласил обвинительный приговор поджигателю вышек сотовой связи. За диверсию и террористическую деятельность ему назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее россиянка сожгла дом с детьми, приревновав соседку к своему сожителю.

