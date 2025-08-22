В Казахстане запустили ресторанный гид Яндекс Еды

В Казахстане появился ресторанный гид Ultima Guide, сообщает пресс-служба Яндекс Еды.

В ресторанный гид при помощи нейросети и голосования пользователей и экспертов отобрали 30 лучших заведений Астаны и Алматы.

Первым этапом при помощи нейросети были изучены более 1500 заведений Астаны и Алматы по более чем 100 признакам. В результате был сформирован лонг-лист из 455 ресторанов-претендентов на попадание в гид. На втором этапе за претендентов проголосовали около 11 тысяч пользователей и более 100 независимых локальных экспертов: рестораторов, шефов и лидеров мнений индустрии. 30 заведений, набравших наибольшее количество баллов по итогам голосования, получили место в ресторанном гиде.

Итоги были подведены собственной моделью оценки компании, а результаты проверила международная консалтинговая компания «Яков и Партнеры».

В топ-30 попали рестораны с национальной и средиземноморской кухней, кафе с азиатской кухней и другие. Шорт-лист лучших заведений объявили на торжественной церемонии в Алматы 21 августа.

Напомним, что впервые технологичный ресторанный гид сервиса появился в Москве в 2023 году, а сейчас существует еще в пяти крупных городах страны — Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде и Красноярске. Чтобы им могли пользоваться не только жители, но и гости городов, гид публикуется на русском, английском и китайском языках. В июне 2025 года он также появился в столице Узбекистана — Ташкенте. Путеводитель по Астане и Алматы представлен на русском и казахском языках.