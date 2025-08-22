На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогер Соболев и депутат ГД Чернышов обсудили концепцию «суверенного интернета»

Депутат Чернышов: суверенный интернет – это не про запреты
true
true
true
close
«Честный спор»

Суверенный интернет – это не запреты, а комплекс технологий и инфраструктуры, которые позволяют работать независимо, заявил депутат Госдумы Борис Чернышов в новом выпуске проекта «Честный спор».

«Вы и сейчас можете взять свой телефон, написать сообщение в любом мессенджере, посмотреть информацию или сделать что-то еще. если завтра решат, что «русские плохие» (а на Западе мы всегда «плохие»), то одним символическим «выдергиванием из розетки» интернет в России может остановиться», — сказал депутат.

Он добавил, что для этого был принят ряд законов, которые позволили создать свои системы безопасности, свои серверы и свое оборудование, чтобы интернет в России и дальше работал.

Также видеоблогер Николай Соболев высказал позицию «против» вмешательства государства в интернет.

«Террористы используют автомобили для того, чтобы, например, сбить толпу. Так, может быть, пожертвуем комфортом и откажемся от автомобилей? [...] Друзья мои, я за возможность, я за свободу, за творческое самовыражение», — привел аргументы Соболев.

Также Чернышов отметил, что суверенный интернет позволит экономике России успешно противостоять внешним угрозам и объяснил, почему нельзя отказываться от защиты национальных интересов в онлайн-пространстве.

По итогам дебатов победу одержал Николай Соболев.

Напомним, в рамках проекта «Честный спор» представляет собой дебаты в формате «за» или «против». В каждом выпуске 3 раунда: презентация позиций (участники озвучивают свои аргументы), экспертное погружение (секунданты усиливают доводы спикеров) и позиция таинственного судьи (финальные заявления и подведение итогов).

Победитель определяется по результатам голосования зрителей и оценок судьи.

