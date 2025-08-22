ДоброFON помог Старооскольскому дому-интернату в рамках проекта «Города Героев»

Старооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил новое реабилитационное и медицинское оборудование в рамках проекта «Города Героев» благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба компании.

В рамках проекта в дом-интернат поставили аппарат для реабилитации нижних конечностей, кушетку бесконтактного гидромассажа, четырехсекционные матрасы и другое оборудование на общую сумму 1,6 млн рублей.

Как рассказала начальник департамента социального обеспечения министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Савина, в России принято помогать и поддерживать друг друга.

«Спасибо большое, что выбрали Старый Оскол для оказания помощи, эта помощь очень актуальна как для дома-интерната, так и для области в целом», — сказала она.

По словам управляющего акционера компании FONBET Валентина Голованова, важно уделять внимание ветеранам не только вокруг праздника Великой Победы, но и в течение всего года.

«Надеемся, что медицинское оборудование, которое мы передали дому-интернату в Старом Осколе, действительно поможет улучшить проживание и реабилитацию постояльцев в учреждении», — сказал он.

Также директор учреждения Иван Пикалов отметил, что новое оборудование позволит создать комфортные условия для проживающих и своевременно оказать помощь.

Напомним, в рамках проекта «Города Героев» новое реабилитационное оборудование уже работает в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону, Старой Руссе, Сызрани, Зеленодольске и Великих Луках. До конца года помощь планируется оказать в Астрахани, Кургане, и других городах воинской славы и трудовой доблести.