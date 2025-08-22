В России могут появиться SIM-карты для детей

Ввод «детских» SIM-карт поможет не только ограничить доступ к нежелательному контенту, но и сформирует у детей привычку взаимодействовать с цифровой средой в защищенном формате, заявила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Она отметила, что использование «детских» SIM-карт создаст условия для безопасного освоения интернета.

«Также родители получат дополнительный инструмент для постепенного расширения свобод ребенка в интернете: настройки фильтрации можно адаптировать по мере взросления», — сказала она.

По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, члена комиссии по защите российских традценностей, зампреда Общественного совета при Минцифры России Рифата Сабитова, родители сами будут решать, покупать ли такую SIM-карту ребенку.

«Другими словами, государство предоставляет инструмент для того, чтобы сделать цифровую жизнь ребенка безопаснее, но не навязывает его повсеместно», — сказал он.

Ранее Минцифры России предложило обязать операторов связи по запросу родителей предоставлять для детей младшей 14 лет специальные SIM-карты со средствами фильтрации трафика и блокировкой доступа к соцсетям с возрастными ограничениями.