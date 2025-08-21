В Подмосковье началась вакцинация детей от гриппа

В Московской области стартовала прививочная кампания против гриппа для детей

В Московской области началась прививочная кампания против гриппа для детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве отметили, что в поликлиники Подмосковья уже поступила отечественная вакцина «Ультрикс Квадри».

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, в ближайшее время начнется масштабная кампания по вакцинации взрослого населения против гриппа.

Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Педиатр проведет осмотр и направит на прививку