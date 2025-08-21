На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семьям в Подмосковье вручили подарочные наборы для первоклассников

Подарочные наборы для первоклассников получили семьи в трех округах Подмосковья
Алексей Майшев/РИА Новости

В трех округах Подмосковья малообеспеченным семьям вручили подарочный набор для первоклассников, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Как рассказала начальник социальной защиты Олеся Савицкая, семьям вручили ортопедический рюкзак с необходимыми письменными принадлежностями, среди которых тетради, светоотражательные браслеты, пеналы и другие вещи.

«В Щелково набор получили 47 первоклассников, в городском округе Фрязино — 14 первоклассников, в городском округе Лосино-Петровский — 6 первоклассников», — сказала она.

Специалисты свяжутся с каждой семьей, которой проактивно назначена эта мера соцподдержки.

Напомним, до 1 октября в Подмосковье можно подать заявление через подмосковный портал госуслуг на комплексную государственную услугу «Скоро в школу».

