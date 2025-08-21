На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психиатр назвал первые признаки цифровой зависимости

Врач Федорович: пролистывание чатов является признаком цифровой зависимости
SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Если человек постоянно пролистывает чаты и без гаджета чувствует себя некомфортно, — это признак цифровой зависимости. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил психиатр Александр Федорович.

«Когда человек говорит, что не может уснуть в тишине, что нужно включить телевизор на фоне — это уже первый признак влияния цифровизации. Это иллюзия, это не есть спокойствие», — отметил врач.

Он добавил, что человек эволюционно не очень успевает за технологиями, потому они «душат» его, образуя зависимость.

Исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев до этого говорил, что цифровой детокс, то есть временный отказ от смартфонов, компьютеров и других гаджетов, поможет улучшить работу мозга. Помимо этого, данная пауза позволит снизить стресс и тревожность, а также найти время для планирования или аналитического мышления, отметил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит клиповое мышление.

