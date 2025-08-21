На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Малайзии 12-летняя девочка создала сайт по продаже своих обнаженных фотографий

В Малайзии 12-летняя школьница сделала сайт, где продавала свои интимные фото
Depositphotos

В Малайзии 12-летняя девочка создала сайт по продаже своих обнаженных фотографий, пишет Mothership.

Королевская полиция Малайзии сообщила о ликвидации группы, известной как «Банда школьников», участники которой предположительно были причастны к сексуальным преступлениям. Одним из наиболее громких случаев стало дело 12-летней девочки, сделавшей сайт для продажи откровенных фотографий. По данным следствия, вместе с ней действовали еще четверо подростков, которые также размещали изображения частей своего тела.

По информации СМИ, девочка бросила школу после того, как начала зарабатывать на продаже снимков больше, чем ее родители. Этим она и привлекла внимание правоохранителей.

Министр внутренних дел страны Сайфуддин Насутион Исмаил подтвердил, что против участников группировки были предприняты меры в рамках Закона о сексуальных преступлениях против детей.

Ранее учительницу, чьи интимные фото нашли ученики, отстранили от работы на два года.

