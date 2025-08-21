На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леопард атаковал внедорожник и напал на ребенка во время сафари

Леопард вцепился в руку 12-летнего мальчика во время сафари в Индии
В Индии леопард напал на сафари-автобус и едва не оторвал руку у 12-летнего мальчика. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в Национальном парке Баннергхатта в Бангалоре и попал на видео, которое сняли туристы из другой группы.

На кадрах видно, что джип с открытыми окнами остановился у леопарда, который отдыхал на обочине дороги. Когда туристы рассмотрели животное и автомобиль тронулся с места, хищник помчался за ним, а затем сделал прыжок и вцепился когтями в руку мальчика, которая виднелась из окна.

Джипу удалось покинуть место происшествия, хотя какое-то время леопард еще преследовал его. Пострадавший попал в больницу с глубокими рваными ранами. Ему оказали необходимую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Ранее медведь позволил мотоциклисту сделать с ним селфи и растерзал его.

