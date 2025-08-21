На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Соловках откроют новое здание аэровокзала

Два капитана

На Соловецком архипелаге в сентябре планируется открыть новое здание аэровокзала. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, пишет «Интерфакс».

«Все работы в завершающей стадии. Открыть аэровокзал для пассажиров планируем уже в сентябре», — сообщил он.

Старый аэропорт на архипелаге был построен в 40-х годах прошлого века. Туда совершают полеты из Архангельска и Мурманска.

Соловецкий архипелаг находится в Архангельской области. Местный аэропорт был построен в 40-е годы XX века. Полеты сюда осуществляются из Архангельска и Мурманска. В данный момент в здании аэровокзала завершается капитальный ремонт. Туристы смогут с большим комфортом добираться до архипелага.

Соловецкий архипелаг, состоящий из шести крупных и сотни мелких островов, раскинулся в Белом море неподалеку от Полярного круга. Главным центром притяжения туристов и паломников является Соловецкий мужской монастырь. Вся территория островов, а также пятикилометровая зона в прибрежных водах объявлена заповедником.

Ранее новый терминал прилета аэропорта Горно-Алтайск оснастили современным оборудованием.

