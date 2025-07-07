Новый терминал прилета аэропорта Горно-Алтайск оснастили современным оборудованием

В аэропорту Горно-Алтайск, входящем в группу Сбер, начал работу отдельный пассажирский терминал прилета для внутренних авиалиний, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что его открытие направлено на разгрузку действующего аэровокзала в условиях растущего пассажиропотока и расширения маршрутной сети. Это станет временной мерой до завершения строительства нового аэровокзального комплекса, которое запланировано на конец 2027 года.

Первыми посетителями нового терминала стали пассажиры рейса SU-1518 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Москва (Шереметьево) — Горно-Алтайск. Их встретили традиционным алтайским музыкальным приветствием.



«До сегодняшнего дня все обслуживание пассажиров и багажа производилось в одном терминале, площади которого не отвечают текущим объемам перевозок. Благодаря открытию отдельного временного терминала прилета и выдачи багажа мы стали оказывать современный и качественный сервис, развели потоки вылетающих и прилетающих на Алтай пассажиров», — отметил гендиректор аэропорта Горно-Алтайск Владимир Куликов.

Площадь нового терминала прилета в пять раз больше прежнего зала. В нем установлена полностью автоматизированная лента выдачи багажа, способная обслуживать до 1000 единиц багажа в час, что в четыре раза больше, чем ранее. Система обработки багажа позволяет настраивать режим выдачи в зависимости от грузопотока, а негабаритный багаж обрабатывается по отдельной линии. Для удобства пассажиров также организован сервис Lost&found.

Кроме того, в терминале установлен банкомат, а также планируется открытие кофейни от стратегических партнеров аэропорта.

Напомним, что в марте этого года аэропорт Горно-Алтайск и Росавиация заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродромной инфраструктуры, включая взлетно-посадочную полосу. В декабре 2024 года начнется проектирование нового аэровокзального комплекса. Здание уникальной архитектуры сможет обслуживать до 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и до 200 пассажиров в час на международных.