На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый терминал прилета аэропорта Горно-Алтайск оснастили современным оборудованием

В аэропорту Горно-Алтайск открылся новый терминал прилета
true
true
true
close
Предоставлено пресс-службой аэропорта Горно-Алтайск

В аэропорту Горно-Алтайск, входящем в группу Сбер, начал работу отдельный пассажирский терминал прилета для внутренних авиалиний, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что его открытие направлено на разгрузку действующего аэровокзала в условиях растущего пассажиропотока и расширения маршрутной сети. Это станет временной мерой до завершения строительства нового аэровокзального комплекса, которое запланировано на конец 2027 года.

Первыми посетителями нового терминала стали пассажиры рейса SU-1518 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Москва (Шереметьево) — Горно-Алтайск. Их встретили традиционным алтайским музыкальным приветствием.

«До сегодняшнего дня все обслуживание пассажиров и багажа производилось в одном терминале, площади которого не отвечают текущим объемам перевозок. Благодаря открытию отдельного временного терминала прилета и выдачи багажа мы стали оказывать современный и качественный сервис, развели потоки вылетающих и прилетающих на Алтай пассажиров», — отметил гендиректор аэропорта Горно-Алтайск Владимир Куликов.

Площадь нового терминала прилета в пять раз больше прежнего зала. В нем установлена полностью автоматизированная лента выдачи багажа, способная обслуживать до 1000 единиц багажа в час, что в четыре раза больше, чем ранее. Система обработки багажа позволяет настраивать режим выдачи в зависимости от грузопотока, а негабаритный багаж обрабатывается по отдельной линии. Для удобства пассажиров также организован сервис Lost&found.

Кроме того, в терминале установлен банкомат, а также планируется открытие кофейни от стратегических партнеров аэропорта.

Напомним, что в марте этого года аэропорт Горно-Алтайск и Росавиация заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродромной инфраструктуры, включая взлетно-посадочную полосу. В декабре 2024 года начнется проектирование нового аэровокзального комплекса. Здание уникальной архитектуры сможет обслуживать до 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и до 200 пассажиров в час на международных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами