В Армавире мужчина с ножом ограбил аптеку

В Армавире сотрудники полиции задержали подозреваемого в вооруженном налете на аптеку. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

Инцидент произошёл в одной из армавирских аптек, злоумышленник ворвался в торговый зал с ножом и стал угрожать сотруднице, требуя дневную выручку. Женщина успела нажать тревожную кнопку, но злоумышленник скрылся.

По данным портала «Кубань24» добычей налетчика стали 15 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали налетчика, им оказался 25-летний местный житель, у него изъят нож. Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Ленобласти неизвестный с пистолетом напал на продавца в магазине. Он несколько раз выстрелил в продавца и скрылся. Пострадавший получил ранение руки и лица. Как установили сотрудники полиции, между сотрудником магазина и нападавшим произошел конфликт. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Москве неизвестный с ножом ограбил пункт выдачи.