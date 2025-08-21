На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье опубликовали рейтинг 100 лучших образовательных заведений региона

Гимназия № 16 в Люберцах стала лучшей в Московской области
true
true
true
close
Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах стала лучшей по результатам опубликованного рейтинга «Топ-100 учебных заведений региона», сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

Рейтинг был опубликован на форуме педагогов Подмосковья, который ежегодно проходит перед началом нового учебного года в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, за 4 года существования рейтинга ни одна из 847 школ Подмосковья не попадали в красную зону.

«Традиционно мы оцениваем качество образования – успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах. Плюс в этом году мы учитывали цифровую зрелость учителей, воспитательную работу в школах, внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта», — сказал он.

Также губернатор добавил, что прошлом сезоне Всероссийской олимпиады школьники из Подмосковья завоевали 550 дипломов на заключительном этапе, включая 91 победу.

Кроме того, Воробьев вручил дипломы «Лидер образования Московской области в 2025 году» руководителям трех лучших учреждений региона, среди которых гимназия №16 «Интерес» в Люберцах, школа №9 в Ступино и лицей №34 в Мытищах.

Андрей Воробьев также вручил дипломы «Флагман образования Московской области 2025 года» директорам гимназии им. Примакова Майе Майсурадзе (Одинцовский) и Физтех-лицея им. Капицы (Долгопрудный) Марине Машковой.

Рейтинг школ Подмосковья публикуется с 2016 года. Образовательные учреждения оцениваются по комплексу ключевых показателей. В расчет берутся как академические достижения – результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) и победы учащихся во всероссийской олимпиаде школьников, так и успехи в спортивных состязаниях, творческих конкурсах и фестивалях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами