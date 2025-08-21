В Подмосковье опубликовали рейтинг 100 лучших образовательных заведений региона

Гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах стала лучшей по результатам опубликованного рейтинга «Топ-100 учебных заведений региона», сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

Рейтинг был опубликован на форуме педагогов Подмосковья, который ежегодно проходит перед началом нового учебного года в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, за 4 года существования рейтинга ни одна из 847 школ Подмосковья не попадали в красную зону.

«Традиционно мы оцениваем качество образования – успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах. Плюс в этом году мы учитывали цифровую зрелость учителей, воспитательную работу в школах, внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта», — сказал он.

Также губернатор добавил, что прошлом сезоне Всероссийской олимпиады школьники из Подмосковья завоевали 550 дипломов на заключительном этапе, включая 91 победу.

Кроме того, Воробьев вручил дипломы «Лидер образования Московской области в 2025 году» руководителям трех лучших учреждений региона, среди которых гимназия №16 «Интерес» в Люберцах, школа №9 в Ступино и лицей №34 в Мытищах.

Андрей Воробьев также вручил дипломы «Флагман образования Московской области 2025 года» директорам гимназии им. Примакова Майе Майсурадзе (Одинцовский) и Физтех-лицея им. Капицы (Долгопрудный) Марине Машковой.

Рейтинг школ Подмосковья публикуется с 2016 года. Образовательные учреждения оцениваются по комплексу ключевых показателей. В расчет берутся как академические достижения – результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) и победы учащихся во всероссийской олимпиаде школьников, так и успехи в спортивных состязаниях, творческих конкурсах и фестивалях.