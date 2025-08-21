В Иваново мужчина разгромил магазин и ранил продавца ножом

В Иваново сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который устроил дебош в магазине, ранил ножом сотрудника и разбил дверь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в магазине по улице Московской. Тревожную кнопку вызова охраны нажал персонал. Директор торговой точки объяснил прибывшим на вызов росгвардейцам, что неизвестный мужчина стулом разбил стеклянную входную дверь, ворвался в торговый зал и начал угрожать продавцу электрошокером и ножом.

Злоумышленник ранил сотрудника, ударив его по руке. Дебошира удалось задержать, им оказался 38-летний местный житель, мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого в Хакасии мужчина устроил погром в магазине и набросился на продавца. Пьяный злоумышленник ворвался в магазин продуктов, начал громить витрины и разбрасывать упаковки с товаром. Продавец попыталась угомонить агрессивного незнакомца, тогда он напал на нее и избил. Нападавшего задержали, на допросе он сообщил, что ничего не помнит потому, что был пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Кирове пьяный мужчина ночью разгромил детский сад и сбежал.