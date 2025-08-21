Седьмой «Честный маршрут» стал самой масштабной патриотической поездкой Артюхова

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел седьмой «Честный маршрут», ставший одной из самых масштабных патриотических поездок в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

В рамках маршрута губернатор возложил цветы к мемориалам памяти, посетил молодежные патриотические центры и провел две встречи с семьями участников специальной военной операции.

Вместе с Артюховым по маршруту проехал участник программы «Время героев» и СВО, обладатель четырех Орденов Мужества, подполковник Артур Жумабаев. В рамках президентской программы его наставником была глава региона. Совместно они осмотрели обновленные патриотические центры округа.

В Уренгое внимание уделили молодежному центру «Ровесник», где действует один из поисковых отрядов округа. В Губкинском оценили работу военно-патриотического клуба «Форпост», открытого после реконструкции здания в парке культуры и отдыха «Юбилейный». Клуб разделен на две части: военно-патриотический центр и площадку для технического творчества. Сегодня в «Форпосте» занимаются более 200 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Одним из ключевых событий маршрута стало присвоение молодежным центрам имен героев-защитников. Церемония прошла в Муравленко.

«Развитие патриотизма — одна из ключевых задач, которые стоят сегодня перед нами. Дети, которые не чувствуют свою ответственность за родину, не знают ее историю — это люди без адреса, без дома. На Ямале уже сделано очень много в этом направлении. Все это создает питательную среду для развития правильных ориентиров у наших детей. И они будут сопровождать их всю жизнь», — отметил губернатор.

В городах маршрута губернатор посетил мемориалы славы. Некоторые из них обновили в течение последних лет.

На встречах с жителями небольших населенных пунктов обсудили реконструкцию сквера Патриотов в Коротчаево и поддержку волонтеров штаба «Тихий фронт» в Пангодах. Для добровольческого объединения закупят новую технику на средства гранта.

В ходе маршрута также открыли центр адаптивной физкультуры в Тарко-Сале, где смогут заниматься участники СВО. В Новом Уренгое и Ноябрьске военнослужащие батальона «Ямал» обратились с просьбой о дронах и автомобилях. Их заявка будет включена в список ближайших поставок.