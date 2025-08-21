На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин хотел приворожить возлюбленную и остался без денег

В Забайкалье мужчина лишился 300 тысяч рублей, пытаясь приворожить возлюбленную
Depositphotos

Житель Борзинского района Забайкальского края не смог вернуть девушку, решил приворожить ее и остался без денег. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 26-летний житель Борзи. Мужчина сообщил, что хотел вернуть возлюбленную и стал жертвой мошенницы. Выяснилось, что потерпевший нашел в сети сайт «гадалки», которая с помощью приворота может воссоединить возлюбленных.

В течение недели забайкалец общался с неизвестной, которая согласилась провести обряд приворота. В качестве «пожертвования для духов» и «диагностики отношений» женщина вынудила потерпевшего перевести ей почти 300 тысяч рублей. Получив деньги, «гадалка» перестала выходить на связь.

До этого в Омске гадалка сняла порчу и золотые украшения с двух женщин. Чтобы избавить подруг от «проклятия», гадалка предложила провести специальный ритуал. Она попросила женщин передать ей все золотые изделия, которые завернула в бумагу, и незаметно подменила полученные украшения. С похищенными ювелирными изделиями обвиняемая скрылась. Обнаружив дома пропажу украшений, омички обратились в полицию, общий ущерб составил 55 тысяч рублей. Лжецелительницу задержали в Хакасии, ей может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее на Урале супружеская пара отсудила у гадалки, обещавшей поправить им здоровье, 1 млн руб.

