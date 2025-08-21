На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве неизвестный с ножом ограбил пункт выдачи

В Москве мужчина с ножом ворвался в пункт выдачи и угрожал несовершеннолетней
В Москве задержали налетчика на пункт выдачи заказов, злоумышленник угрожал ножом несовершеннолетней сотруднице. Об этом в Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в третьем Нижнелихоборском проезде, в пункт выдачи заказов вошел неизвестный. Мужчина запер дверь в помещение, выхватил нож и стал угрожать 17-летней сотруднице.

Он заставил девушку пройти в складское помещение, где похитил у нее серебряное кольцо и предназначенные ля выдачи ювелирные украшения. Налетчик задержан, возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого пьяный россиянин с ножом и гранатой угрожал кассиру в петербургском кафе. в зал ворвался пьяный мужчина и устроил ссору с кассиром. В какой-то момент злоумышленник выхватил нож и гранату и начал угрожать сотруднику заведения. Прибывший на место наряд полиции задержал 34-летнего дебошира. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. У нападавшего изъят нож, граната оказалась муляжом. Известно, что задержанный был судим за кражи, грабежи и незаконное использование документов.

Ранее россиянин ограбил магазин ради кофе и жвачки и избил продавцов.

