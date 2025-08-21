SCMP: китаянка укрылась от ливня в лотерейном магазине и выиграла $140 тыс.

В Китае женщина укрылась от дождя в лотерейном магазине и выиграла $140 тысяч, пишет South China Morning Post.

По словам владельца торговой точки, женщина зашла внутрь во время внезапного ливня и поинтересовалась, есть ли в продаже лотерейные билеты с мгновенным выигрышем.

«Раз уж я застряла под дождем, можно немного поиграть», — сказала посетительница.

Женщина купила 30 билетов по цене $4 за штуку. На шестом билете ее ожидала удача — главный приз в размере $140 тысяч.

«У меня подкашивались руки и ноги. Я никогда не представляла себе такого даже во сне», — поделилась эмоциями победительница.

Несмотря на выигрыш, женщина предпочла не афишировать свой успех. Она добавила, что собирается и дальше ходить на работу и пока не знает, как распорядится джекпотом.

