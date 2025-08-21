Скат ударил мужчину во время купания в Приморском крае

Дайвер из Приморья столкнулся со скатом и едва не истек кровью

В Приморье мужчина нырялс маской и ластами и пострадал, встретившись на глубине со скатом. Об этом рассказали в Находкинской городской больнице.

В травмпункт обратился мужчина со множественными кровоточащими ранами на руках, включая глубокую порезанную рану запястья. По его словам, травмы он получил, когда занимался дайвингом в бухте Прогулочной.

На глубине около трех метров, примерно в 20 метрах от берега, он столкнулся со скатом. Желая получше рассмотреть необычную рыбу, мужчина нечаянно наткнулся на шип на хвосте ската и едва не повредил крупные сосуды руки.

Сначала дайвер почти не ощущал боли и не сразу понял, насколько серьезны травмы и кровопотеря. Только на берегу стало видно масштабы ранений. Его жена оказала первую помощь и помогла добраться до медучреждения. Там врачи обработали раны и отпустили пациента на амбулаторное лечение.

