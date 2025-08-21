На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцовый пес напал на 13-летнюю девочку в Барнауле

В Барнауле стаффордширский терьер напал на ребенка
true
true
true
close
Telegram-канал «Инцидент Барнаул»

В Алтайском крае устанавливаются обстоятельства нападения собаки на 13-летнюю школьницу, собака разодрала ребенку лицо и ногу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Нападение произошло во дворах жилых домов. По словам матери пострадавшей, дочь попросила разрешения погладить собаку породы стаффордширский терьер, владелец разрешил ребенку подойти к псу. В этот момент стаффорд набросился на девочку.

«Она начала гладить собаку, в этот момент собака напала на девочку, собака разодрала ногу, потом девочка упала и собака начала драть ее лицо. Мужчина в это время смотрел как собака дерет девочку, и даже не стал отгонять. Она звала на помощь, подошла женщина и стала отгонять», — сообщили очевидцы произошедшего.

По словам местных жителей, владелец пса был пьян. Личность хозяина собаки устанавливается. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в Иркутской области пес растерзал 64-летнего хозяина.

