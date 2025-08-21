На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии собака почти сутки плавала по озеру на моторной лодке

Telegram-канал «Mash»

В Бурятии собака породы ши-тцу оказалась одна в моторной лодке и дрейфовала по озеру почти сутки. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на озере Гусиное, семья с двумя детьми и собакой отдыхали на местном пляже. Один из отдыхающих взял с собой на водную прогулку домашнюю любимицу Лесси. Уже возвращаясь к берегу мужчина неожиданно развернул судно, потерял равновесие и выпал из лодки, пес отправился в самостоятельное плавание. Хозяева искали пса до вечера и были вынуждены вернуться домой.

«Только доехали до дома, вдруг раздался звонок. Очевидцы сообщили, что некий дедушка нашел причалившую лодку на берегу с собакой. Получается, Лесси провела на борту почти целые сутки! Мы тут же созвонились с этим мужчиной, а утром следующего дня поехали за Лесси и нашим имуществом», — рассказала хозяйка ши-тцу.

Выяснилось, что лодку прибило к берегу в 10 км от места пропажи, судно дрейфовало по озеру, пока не закончился бензин. Животное забрали хозяева, пес пережил сильный стресс.

Ранее в Тюмени спасли обессилившую собаку, упавшую в колодец с водой.

