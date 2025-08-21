Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» объединил артистов в Казани

Казань приняла эстафету проведения Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Торжественное открытие мероприятия состоялось вечером 20 августа на концертной площадке New Wave Hall у стадиона «Ак Барс Арена». Это событие знаменует собой расширение географии одного из самых престижных музыкальных конкурсов мира.

На церемонии выступили звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Пелагея, Лолита, Сосо Павлиашвили и другие. Ведущими вечера станут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Конкурсные дни пройдут с 22 по 24 августа, где молодые артисты представят свои таланты перед жюри и публикой. Помимо конкурсантов для зрителей с 21 по 26 августа будут выступать приглашенные артисты — всего более 80 звезд выступят в течение фестиваля.

«Мы долго ждали, когда «Новая волна» докатится до Казани. Уверен, что казанская страница в славной истории этого фестиваля будет не менее яркой, чем юрмальская или сочинская», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В этом году участие в конкурсе подали более 6 тыс. музыкантов из разных стран. В полуфинал прошли 54 участника из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Нигерии и России. 13 финалистов прибыли в Казань из Москвы на фирменном автобусе.

«Пусть фестиваль в Казани станет местом рождения новых звезд», — добавил Ильсур Метшин.

Концертная площадка New Wave Hall была доставлена в Казань с федеральной территории «Сириус» и собрана за месяц. Ее вместимость составляет 2,8 тыс. зрителей, а размер сцены — 35 на 25 метров.

Рядом с залом организована зона отдыха с деревьями, фуд-кортами и продажей официальной сувенирной продукции. Прямые трансляции всех мероприятий доступны в VK-группе конкурса.

По данным организаторов, практически все билеты на фестиваль проданы. При этом загрузка отелей Казани в дни проведения мероприятия выросла до 75–80%, а в некоторых достигает 90–100%.

Фестиваль завершится 26 августа торжественной церемонией закрытия, трансляция которой состоится на федеральном канале 31 августа.