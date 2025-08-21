На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сделать на даче колодец или скважину без нарушения закона

Роскачество: есть строгие нормы по созданию на даче колодца или скважины
close
Depositphotos

В России колодцы и скважины по закону не различаются, относясь к общим способам водозабора. Причем хотя по их глубине ограничений не установлено, есть другие строгие нормативы – в частности, по объему используемой воды, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Добывать воду в пределах участка без лицензии можно лишь в случае, если нет взрывных работ, а источник воды не используется для централизованного водоснабжения.

«Если эти нормы соблюдены, бурить можно свободно — ни лицензия, ни разрешение на воду не требуются, но при соблюдении определённых условий», — отметили эксперты Роскачества.

Вода должна забираться строго для личного использования, а ее объем не должен превышать 100 кубометров в сутки. Также есть правила по выбору места для колодца или скважины – в соответствии с санитарными требованиями, бурить можно лишь на расстоянии от 50 м от туалетов, выгребных ям, канализационных объектов и складов с удобрениями. Нельзя для этого выбирать сырые, заболоченные места, страдающие в период половодья.

После завершения работ скважину следует загерметизировать, обеспечив работу слива – это позволит защитить водоносный слой и природу от загрязнения, пояснили специалисты.

Нарушение этих требований влечет штрафы. Так, если воду добывают для коммерческого использования, то гражданам грозит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Если нарушены санитарные нормы, то заплатить придется до 1,5 тыс. рублей.

До этого земельный юрист Лидия Восканян рассказала, что самый простой туалет с выгребной ямой создает риск заражения почвы и воды. А переносной биотуалет требует от владельцев правильной и экологически безопасной утилизации отходов — соблюдение этих правил контролирует Роспотребнадзор. Одно из ключевых правил — расположение туалета минимум в 30 метрах от водоема, минимум в одном метре от границы с соседним участком и минимум в восьми метрах от жилого дома. Заражение воды из-за туалетов зависит от специфики строения и того, как его расположили, причем к выживанию в воде адаптируются кишечные инфекции, бактерии, вирусы гепатита.

Ранее врач рассказала, как обезопасить воду из родника или скважины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами