Россиянам рассказали, как сделать на даче колодец или скважину без нарушения закона

Роскачество: есть строгие нормы по созданию на даче колодца или скважины

В России колодцы и скважины по закону не различаются, относясь к общим способам водозабора. Причем хотя по их глубине ограничений не установлено, есть другие строгие нормативы – в частности, по объему используемой воды, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Добывать воду в пределах участка без лицензии можно лишь в случае, если нет взрывных работ, а источник воды не используется для централизованного водоснабжения.

«Если эти нормы соблюдены, бурить можно свободно — ни лицензия, ни разрешение на воду не требуются, но при соблюдении определённых условий», — отметили эксперты Роскачества.

Вода должна забираться строго для личного использования, а ее объем не должен превышать 100 кубометров в сутки. Также есть правила по выбору места для колодца или скважины – в соответствии с санитарными требованиями, бурить можно лишь на расстоянии от 50 м от туалетов, выгребных ям, канализационных объектов и складов с удобрениями. Нельзя для этого выбирать сырые, заболоченные места, страдающие в период половодья.

После завершения работ скважину следует загерметизировать, обеспечив работу слива – это позволит защитить водоносный слой и природу от загрязнения, пояснили специалисты.

Нарушение этих требований влечет штрафы. Так, если воду добывают для коммерческого использования, то гражданам грозит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Если нарушены санитарные нормы, то заплатить придется до 1,5 тыс. рублей.

До этого земельный юрист Лидия Восканян рассказала, что самый простой туалет с выгребной ямой создает риск заражения почвы и воды. А переносной биотуалет требует от владельцев правильной и экологически безопасной утилизации отходов — соблюдение этих правил контролирует Роспотребнадзор. Одно из ключевых правил — расположение туалета минимум в 30 метрах от водоема, минимум в одном метре от границы с соседним участком и минимум в восьми метрах от жилого дома. Заражение воды из-за туалетов зависит от специфики строения и того, как его расположили, причем к выживанию в воде адаптируются кишечные инфекции, бактерии, вирусы гепатита.

