Россиян предупредили о мошеннической схеме с обратным звонком

Мошенники активно применяют новую схему обмана россиян с обратным звонком. Они манипулируют пользователями, причем ключевой фразой становится призыв «Перезвоните срочно», поэтому жертву вынуждают саму связываться с преступниками, обходя все ограничения банков и системы антифрода операторов, рассказал RT замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на МВД РФ, аферисты создают искусственную ситуацию тревоги или срочности, используя поддельные документы и/или сообщения, и оставляют контактный номер. Могут направить «срочное и важное» сообщение в мессенджере, на электронную почту или в почтовый ящик. В нем будет содержаться информация о взломе аккаунта на «Госуслугах», необходимости срочно переоформить банковские документы или карту, проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов. Кроме того, злоумышленники могут написать, что человеку следует связаться с якобы следователем по номеру телефона.

Специалист призвал ориентироваться на одно главное правило – если собеседник просит что-то сделать срочно и не дает времени подумать, то это мошенник. Перезванивать по номерам из сообщений, писем нельзя – важно набирать только официальные номера, а также проверять адрес отправителя.

«На бумажных письмах проверьте качество печати, наличие ошибок и официальных реквизитов. Сохраняйте спокойствие – мошенники всегда давят на срочность. Подчеркнул Пермяков.

С ним согласился директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, подчеркнув, что система опасна именно тем, что жертву саму вынуждают обходить инструменты защиты от злоумышленников. Важно помнить, что организации всегда дают время на проверку и обдумывание, а официальные структуры не отправляют по почте, в мессенджерах или по СМС никакой важной информации.

«Не перезванивайте по указанному номеру, только по официальному номеру организации. Не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения из таких сообщений», — подчеркнул Бедеров, пояснив, что любые ссылки могут вести на фишинговые сайты или вредоносное ПО.

Также важно ни при каких условиях не сообщать коды, пароли, CVC-коды карт – ни один сотрудник службы поддержки никогда не попросит прислать ему код из СМС, который считается конфиденциальной информацией, заключил Бедеров.

Ранее стало известно об использовании мошенниками досок бесплатных объявлений.