В Госдуме предложили учить российских школьников логике

В программу российских школ необходимо включить уроки логики, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Об этом сообщает интернет-издание «Взгляд».

Депутат подчеркнул, что именно с помощью логики упорядочиваются и систематизируются всевозможные знания. Логика позволяет воспринимать их не в виде россыпи разрозненных фактов, а как проявление закономерности. И эти закономерности постигать несравненно проще, нежели разрозненные факты.

Вассерман отметил, что логика является главной дисциплиной, которая формирует у людей целостную картину мира. В связи с этим ее жизненно необходимо преподавать в российских школах.

20 августа председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что из учебников обществознания исключат западные антироссийские теории.

Ранее в Госдуме предложили внести песни Shaman в программу детских садов.