Конституционный суд отказался признавать сожительство официальным браком

КС: сожительство мужчины и женщины в России не признается официальным браком
Shutterstock

Сожительство мужчины и женщины, которое официально не зарегистрировано в качестве брака, не обладает правовыми последствиями и «не устанавливается судами в качестве факта, имеющего юридическое значение». Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Обращение в Конституционный суд (КС) направила россиянка Елена Самоши. В заявлении она просила подтвердить «факт нахождения в брачных отношениях с гражданином Б.», чтобы получить единоразовую выплату в соответствии с указом о социальных гарантиях для военнослужащих и членов их семей от 2022 года.

В суде женщине отказали, сказав, что фактическое пребывание в браке, которое не было законодательно закреплено, не рассмативается после 8 июля 1944 года. Ранее суды могли подтвердить факт нахождения в браке.

В ответ на это девушка заявила, что решение противоречит 19-й и 46-й статьям Конституции, в которых говорится, что все граждане равны перед законом и судом и каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. При этом КС не позволяет установить в судебном порядке, что девушка фактически состояла в браке с гражданином Б.

В суде подчеркнули, что на данный момент в России официальным признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния.

Ранее Конституционный суд запретил властям отказывать сиротам в бесплатном жилье.

