Политолог оценил политику врио ЕАО по развитию региона

Врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк имеет свой взгляд на развитие региона, и он меняется к лучшему при ее активном включении. Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» политолог и первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Политолог подчеркнул, что Костюк погружена в жизнь людей, основой для принятия решений для нее могут стать даже мелочи. Но при этом врио главы ЕАО не ограничивается небольшими локальными вопросами.

«В разное время регион посетили полпред президента Игорь Трутнев, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, федеральные министры. И каждый из них благодаря Костюк включился в развитие ЕАО со своей профильной, профессиональной историей. Включение в развитие области таких совершенно разных акторов — ее заслуга», — отметил Асафов.

Политолог добавил, что Костюк успешно преодолевает социально-экономические вызовы, стоящие перед регионом, в том числе за счет своего особого женского взгляда.

«Это довольно наглядно видно, особенно в динамике, если посмотреть на субъект несколько лет назад, хотя предшественник Костюк, Ростислав Гольдштейн, был очень эффективным руководителем. У нее есть свой стиль, свои решения, и очевидно, что она компетентна в принятии решений в соответствии с новыми вызовами и новыми задачами, которые перед ней лично поставил президент», — считает Асафов.

Он добавил, что Костюк является носителем качеств, которые президент России ценит и учитывает при реализации кадровой политики и назначениях на самые разные должности. Решения, по словам политолога, принимаются главой государства с учетом не только профессиональных и иных компетенций кандидатов, но традиционных ценностей.

«Их носители являются кадровым резервом и на самых разных, но очень важных для страны должностях, ведут активную работу. Мария Костюк — уроженка региона, много в нем работала, также деятельно трудилась в фонде «Защитники Отечества», несмотря на личную трагедию, руководила программой «Время героев». Это позволило ей приобрести качества, которые важны для президента», — полагает Асафов.

Кроме того, по его мнению, Костюк — пример эффективной работы с участниками СВО.

«Через личную историю, через общение с большим количеством ребят, которые сейчас находятся на спецоперации, с семьями, в том числе и родными тех, кто погиб на фронте, она получила колоссальный опыт. Также она находится на постоянной связи с ребятами из «Времени героев». Потому точно понимает нужды, чаяния и задачи, которые сейчас актуальны для России», — сказал политолог.

Он также акцентировал внимание на том, что кадровая программа «Время героев», инициированная президентом, позволила сформировать новую элиту страны, многие ее выпускники уже назначены на важные государственные посты и реализуют свои лучшие качества для развития России.