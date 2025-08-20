Центр безопасности МАХ помог в задержании подозреваемого в мошенничестве

Центр безопасности МАХ оказал содействие МВД России в задержании жителя Ростовской области, подозреваемого в дистанционном хищении денежных средств у жительницы Курска. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что информация, предоставленная центром, помогла полиции быстро установить личность подозреваемого и выяснить его роль в переводе средств аферистам за рубежом.

«Украденные средства так и не попали в руки мошенников: они заблокированы на счете. Поэтому россиянка сможет вернуть их», — говорится в сообщении.

Напомним, центр безопасности МАХ специализируется на работе с жалобами пользователей и борьбе с мошеннической активностью. При этом его сотрудники круглосуточно мониторят обращения и используют автоматизированные системы для выявления угроз.

В июле текущего года центр заблокировал более 10 тыс. телефонных номеров, связанных с мошенниками. Отмечается, что злоумышленники чаще всего представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных служб.

Кроме того, было удалено свыше 32 тыс. вредоносных и спам-документов до того, как они могли нанести ущерб пользователям. При этом в VK подчеркнули, что аккаунты, замеченные в попытках мошеннических действий, блокируются пожизненно.