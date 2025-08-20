Работник купил на деньги компании карточки Pokemon за $140 тыс. и оказался в тюрьме

В США мужчина купил на деньги компании карточки Pokemon, потратив $140 тысяч, и оказался в тюрьме, пишет New York Post.

По данным прокуратуры, Уильям Гросс из Айовы в течение нескольких месяцев использовал кредитную карту своей компании для личных трат на сумму более $140 тысяч. Следствие установило, что основными статьями расходов стали коллекционные карты Pokеmon, игровые товары, а также предоплаченные подарочные карты. Таким образом, корпоративные деньги, предназначенные для деловых нужд, уходили на развлечения и личные покупки.

Чтобы скрыть преступление, Гросс подделывал квитанции и предоставлял в отчетах о расходах заведомо ложные сведения, выдавая свои траты за «корпоративные расходы». Однако схема раскрылась после внутренней проверки и последующего федерального расследования.

В итоге мужчина признал вину и получил приговор — четыре месяца в федеральной тюрьме, после чего его ждет трехлетний надзорный срок. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию в размере $146 тысяч в пользу компании.

