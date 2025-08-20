На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Мурино терроризирует соседок, нападая на них в подъезде

Жительницы дома в Мурино обвинили в домогательствах неадекватного соседа
Житель Мурино напал как минимум на двух соседок и пытался их изнасиловать. Об этом стало известно 78.ru.

Речь идет о 44-летнем жителе дома на Воронцовском бульваре. 19 августа он напал на девушку прямо в подъезде — схватил ее и потащил к лифту, вцепившись в волосы. Однако жертва приставила к горлу мужчины ключи и смогла убежать.

Это не единственный случай. Другая жительница многоэтажки рассказала, что в тот же день он остановил ее у подъезда и едва не изнасиловал. Неадекватный мужчина пытался снять с нее кофту и порвал цепочку, но соседи вмешались, и нападавший убежал.

Позже жильцы посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что за 20 минут до этого нападения мужчина пытался попасть в свою квартиру, но не мог открыть дверь.

В итоге полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту неоднократных преступлений против половой свободы. Мать задержанного считает обвинения слухами, предположительно исходящими от бывшей жены сына, которая хочет продать квартиру.

Ранее в Люберцах девушка дала отпор пьяному незнакомцу, который пытался ее изнасиловать.

