Безработный россиянин дважды за час ограбил супермаркет

Global Look Press

В Россошанском районе Воронежской области местный житель дважды за час украл спиртное из супермаркета и не смог объяснить свой поступок. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в супермаркете по улице Луговая, в торговый зал вошел мужчина. Не обращая внимания на продавцов, он взял с витрины бутылку алкоголя и, не расплатившись, покинул торговый зал.

Спустя час злоумышленник вернулся и снова украл бутылку спиртного. На место был вызван наряд полиции, подозреваемого задержали неподалеку от магазина. Им оказался безработный, ранее судимый 36-летний местный житель.

В отделе полиции он не смог объяснить причину своих поступков. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого в Липецке мужчина напала на продавцов и украла жвачку. Злоумышленник оказал сопротивление и несколько раз ударил охранника и продавца, пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Подозреваемого в ограблении удалось задержать полицейским, им оказался 24-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее москвич избил битой прохожего, который отказался дать ему сигарету.

