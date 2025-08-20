На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница подмосковного ЖК мыла окна без страховки на 27-м этаже и попала на видео

В Подмосковье жительница одного из ЖК мыла окна на 27-м этаже и стала героиней новостных лент. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

По словам очевидца, домохозяйка-экстремалка живет в одном из корпусов ЖК Sky Sputnik рядом со Строгино. На кадрах опубликованной каналом записи видно, как бесстрашная женщина выходит на внешний подоконник и увлеченно продолжает мыть стекло.

«Жена десантника», «Берите в жены, будете как за каменной стеной», «Родилась в Королеве, в центре подготовки космонавтов», — пошутили в комментариях подписчики канала.

Большинство пользователей сети выразили обеспокоенность судьбой женщины и отметили, что никогда бы не стали повторять такие «трюки». Часть из комментаторов усомнилась в том, что стекла мыла хозяйка квартиры, и предположили, что это приглашенный клинер.

Ранее на ВДНХ заметили мужчину на кабине колеса обозрения на высоте 140 метров.

