Ресторан в Великобритании представил водное меню для непьющих алкоголь людей

Французский ресторан La Popote в графстве Чешир, отмеченный в гиде Michelin, удивил посетителей новым предложением — помимо богатой винной карты здесь теперь можно заказать воду по отдельному меню, пишет CNN.

Заведение предлагает гостям выбор из трех видов негазированной и четырех видов газированной воды, а также бесплатную воду из-под крана. Ассортимент составлен водным сомелье Дораном Биндером и охватывает образцы со всей Европы. Стоимость варьируется от £5 до £19 стерлингов за бутылку.

Идея меню принадлежит Биндеру, владельцу «водного бара» в национальном парке Пик-Дистрикт. Изначально шеф-повар и совладелец ресторана Джозеф Роулинс отнесся к предложению скептически, однако после дегустации признал: вода, как и вино, меняет вкус в сочетании с разными продуктами. Так, французская минеральная вода с солоноватым вкусом идеально сочетается с пармской ветчиной, нивелируя ее соль и усиливая послевкусие.

По словам Роулинса, подача воды играет ключевую роль: ее рекомендуют сервировать комнатной температуры, с долькой лимона и без лишнего холода, который «убирает лишний аромат».

Меню воды отражает глобальную тенденцию снижения интереса к алкоголю, считает Биндер.

«Для непьющих это открывает новый уровень гастрономического опыта», — отметил он.

Ранее семья получила $100 тыс. от ресторана, обвинившего ее в неуплате счета.