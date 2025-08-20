На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ресторан в Великобритании представил водное меню для непьющих алкоголь людей

CNN: в британском ресторане появилось водное меню для непьющих людей
true
true
true
close
Doran Binder/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Французский ресторан La Popote в графстве Чешир, отмеченный в гиде Michelin, удивил посетителей новым предложением — помимо богатой винной карты здесь теперь можно заказать воду по отдельному меню, пишет CNN.

Заведение предлагает гостям выбор из трех видов негазированной и четырех видов газированной воды, а также бесплатную воду из-под крана. Ассортимент составлен водным сомелье Дораном Биндером и охватывает образцы со всей Европы. Стоимость варьируется от £5 до £19 стерлингов за бутылку.

Идея меню принадлежит Биндеру, владельцу «водного бара» в национальном парке Пик-Дистрикт. Изначально шеф-повар и совладелец ресторана Джозеф Роулинс отнесся к предложению скептически, однако после дегустации признал: вода, как и вино, меняет вкус в сочетании с разными продуктами. Так, французская минеральная вода с солоноватым вкусом идеально сочетается с пармской ветчиной, нивелируя ее соль и усиливая послевкусие.

По словам Роулинса, подача воды играет ключевую роль: ее рекомендуют сервировать комнатной температуры, с долькой лимона и без лишнего холода, который «убирает лишний аромат».

Меню воды отражает глобальную тенденцию снижения интереса к алкоголю, считает Биндер.

«Для непьющих это открывает новый уровень гастрономического опыта», — отметил он.

Ранее семья получила $100 тыс. от ресторана, обвинившего ее в неуплате счета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами