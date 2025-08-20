Россиянин случайно выстрелил себе в лицо из самодельного оружия и попал в больницу

В Пензенской области мужчина выстрелил себе в лицо из самодельного оружия

Житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дела за случайный выстрел из самодельного оружия. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

О мужчине, поступившем в больницу Кузнецка с телесными повреждениями, в полицию сообщили медики. Выяснилось, что 51-летний местный житель нашел в доме отца самодельное оружие, решил его проверить и случайно выстрелил себе в лицо.

В ходе осмотра дома потерпевшего оружие нашли и изъяли, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Волгограде мужчина стрелял с балкона и попал в спину ребенку. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Полиция установила, что его ранил местный житель, который стрелял с балкона своей квартиры. Мужчина полностью признал вину, оружие у него изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее в ЯНАО ребенок выстрелил в глаз другу из найденного ружья.