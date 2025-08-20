На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин заживо сжег сожительницу и получил 16 лет колонии

В Бурятии вынесли приговор мужчине, который заживо сжег сожительницу
СУ СК РФ по Республике Бурятия

Житель Бурятии облил сожительницу бензином из пластиковой канистры и поджег, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, инцидент произошел в селе Брянск. Обвиняемый вместе со своей сожительницей распивал спиртные напитки. В ходе застолья пара поссорилась, обвиняемый облил женщину бензином из пластиковой канистры и поджег.

Пострадавшую госпитализировали с серьезными ожогами, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда сельчанину назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Тверской области мужчина поджег в гараже двух приятелей. В июне 2024 года трое мужчин устроили ссору в гаражном кооперативе. В ходе конфликта обвиняемый разлил в помещении гаража горючую жидкость. Один из запертых в гараже мужчин смог выбраться. Второго спасти не удалось. Поджигателя задержали, было возбуждено несколько уголовных дел. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в Муроме 44-летний ревнивец поджег дом 71-летней возлюбленной.

