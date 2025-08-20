На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, с чем связано постоянное ложное чувство голода

Диетолог Соломатина: ложное чувство голода – следствие заболеваний щитовидки
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

За постоянным желанием человека перекусить может скрываться не просто вредная привычка, а серьезное расстройство, в частности – гормональное. При нарушении работы щитовидной железы у пациентов часто возникает ложное чувство голода, рассказала в беседе с Pravda.Ru диетолог Елена Соломатина.

Столкнувшимся с перманентным чувством голода в первую очередь стоит пересмотреть свой завтрак, считает врач. По ее словам, зачастую именно неправильный первый прием пищи становится причиной такого состояния. Так, если с утра есть белый хлеб, пить сладкие напитки или потреблять быстрые углеводы, то организм все это усвоит очень быстро, и спустя час-два чувство насыщения пройдет.

Среди других причин диетолог выделила более серьезные причины, в частности – нарушения в работе щитовидной железы.

«При сбоях в эндокринной системе аппетит может усиливаться без реальной потребности в калориях, — пояснила Соломатина. – Также организм может путать сигналы голода и обезвоживания. Иногда достаточно просто выпить стакан воды».

Если с гормонами и потреблением воды все нормально, то, по мнению врача, стоит обратить внимание на сон – при систематическом недосыпе в организме растет уровень кортизола, что приводит к желанию съесть жирную и сладкую пищу для быстрого получения энергии. Также причиной может быть постоянное пребывание в стрессе, поэтому игнорировать ложное чувство голода нельзя – важно справиться с этой проблемой, устранив первопричины, подчеркнула специалист.

Она посоветовала, в частности, выбирать более здоровые перекусы – например, овощи, хумус, орехи, фрукты и так далее. Эти продукты позволят утолить голод без резких скачков сахара в крови, а значит, не приведут к перееданию, заключила врач.

До этого нутрициолог, биохимик Маргарита Валеева рассказала «Газете.Ru», что постоянное желание поесть — это сигнал о том, что тело и мозг работают не в согласии. Переедание часто связано не с физиологией, а с эмоциями — тревогой, усталостью, скукой. Еда становится утешением. Мозгу не хватает серотонина и дофамина — нейромедиаторов удовольствия, и он ищет «быстрый кайф» в сладком, отметила она.

Ранее врач объяснила, можно ли голодать во время похудения.

