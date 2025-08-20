В Туве школьница поливала грядки и получила удар током

В Кызылском районе Тувы устанавливаются обстоятельства несчастного случая с девочкой-подростком, которую ударило током на огороде. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в селе Сукпак, 13-летняя школьница поливала грядки и получила удар током от находихся под напряжением проводов. Спасти пострадавшую не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Назначено проведение ряда экспертиз, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Москве зацепер получил удар током. Школьник приехал в гости к бабушке в Царицыно. Он отпросился погулять и встретился со своими знакомыми. Подростки решили прокатиться на крыше электрички, забрались на крышу поезда на станции Царицыно, и когда электричка тронулась, 13-летний мальчик пошёл по крыше. В какой-то момент он потерял равновесие и схватился за пантограф, его ударило током, пострадавший потерял сознание. Друзья помогли ему спуститься с вагона на следующей станции, однако он не стал вызывать скорую, осознавая, что его могут наказать за опасную выходку, поэтому решил не рассказывать о случившемся никому из взрослых.

Ранее в Омской области подросток красил фасад дома и получил удар током.