На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США пенсионер лишился ноги, заразившись поедающей плоть бактерией

Мужчина потерял ногу после того, как поранился на рыбалке в Мексиканском заливе
true
true
true
close
Shutterstock

Пенсионер из США лишился ноги, заразившись поедающей плоть бактерией во время рыбалки в Мексиканском заливе. Об этом сообщает FOX 8 Live.

Речь идет о 64-летнем Брайане Шиллинге. Мужчина отправился на рыбалку в городе Бэй-Сент-Луисе в штате Миссисипи и, пока ловил рыбу, поранил ногу. После этого у пенсионера начал стремительно развиваться некротический фасциит — отмирание тканей, вызванное бактерией Vibrio vulnificus. Конечность почернела спустя всего 12 часов, в связи с чем американца экстренно доставили в больницу.

В результате он несколько недель был подключен к аппарату жизнеобеспечения и смог выжить только благодаря своевременной медицинской помощи. Врачам пришлось ампутировать ногу выше колена, чтобы спасти Шиллингу жизнь.

«Он был в шоке, когда пришел в себя», — отметила невеста пострадавшего Лиза Винье.

По информации журналистов, в июле в районе пристани Хендерсон-Пойнт произошел похожий случай. Мужчина в возрасте 77 лет также заразился бактерией Vibrio vulnificus после контакта с водой, но его спасти не удалось.

Ранее в Великобритании пенсионерка получила септический шок после того, как ее облизала собака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами