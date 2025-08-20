В США пенсионер лишился ноги, заразившись поедающей плоть бактерией

Мужчина потерял ногу после того, как поранился на рыбалке в Мексиканском заливе

Пенсионер из США лишился ноги, заразившись поедающей плоть бактерией во время рыбалки в Мексиканском заливе. Об этом сообщает FOX 8 Live.

Речь идет о 64-летнем Брайане Шиллинге. Мужчина отправился на рыбалку в городе Бэй-Сент-Луисе в штате Миссисипи и, пока ловил рыбу, поранил ногу. После этого у пенсионера начал стремительно развиваться некротический фасциит — отмирание тканей, вызванное бактерией Vibrio vulnificus. Конечность почернела спустя всего 12 часов, в связи с чем американца экстренно доставили в больницу.

В результате он несколько недель был подключен к аппарату жизнеобеспечения и смог выжить только благодаря своевременной медицинской помощи. Врачам пришлось ампутировать ногу выше колена, чтобы спасти Шиллингу жизнь.

«Он был в шоке, когда пришел в себя», — отметила невеста пострадавшего Лиза Винье.

По информации журналистов, в июле в районе пристани Хендерсон-Пойнт произошел похожий случай. Мужчина в возрасте 77 лет также заразился бактерией Vibrio vulnificus после контакта с водой, но его спасти не удалось.

