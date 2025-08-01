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Пенсионерка умерла после того, как ее облизала собака внучки

В Британии 83-летняя женщина получила септический шок из-за любви к собакам
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Британка скончалась от септического шока после заражения раны бактерией Pasteurella multocida, которая обычно встречается во рту домашних животных. Об этом пишет Mirror.

В конце июня 83-летняя Джун Бакстер из Аттлборо, графство Норфолк, получила порез, но была одна дома и обратилась за помощью. К ней приехала внучка Кейтлан со своей собакой. Несмотря на вмешательство медиков, состояние Джун ухудшилось, и 1 июля ее госпитализировали в больницу, где она умерла 7 июля.

Следствие установило, что инфекция могла развиться после того, как собака внучки лизнула рану жертвы. Владелица животного заявила, что не видела между ними явного контакта в тот день, но признала, что это возможно, так как бабушка любила внимание питомца. Медики заключили, что причиной смерти стал септический шок.

Как отмечается, подобные случаи редко происходят со здоровыми людьми, но, как напоминают специалисты, бактерия Pasteurella может вызывать серьезные инфекции, особенно после укусов или царапин. Другие бактерии, такие как золотистый стафилококк и стрептококк, также могут переноситься слюной собак и иногда вызывать инфекции. Однако чаще всего эти микроорганизмы не представляют угрозы.

Ранее в США поедающие плоть бактерии унесли четыре жизни.

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