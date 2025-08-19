Россиянку будут судить за то, что она лупила восьмилетнего сына ремнем

В Омске женщину будут судить за то, что она била восьмилетнего сына ремнем

В Омске 30-летнюю женщину будут судить за то, что она лупила восьмилетнего сына ремнем и надолго ставила его в угол. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в период с августа по ноябрь 2024 года. По версии следствия, местная жительница, являющаяся матерью четырех сыновей, систематически избивала ремнем своего восьмилетнего ребенка и ставила его в угол на продолжительное время. Наказания применялись за малейшие провинности, включая ненадлежащий присмотр за младшим братом-инвалидом.

Все четверо детей женщины изъяты и помещены в социально-реабилитационный центр. Обвиняемая ограничена в родительских правах и полностью признала вину.

Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Женщине грозит наказание до семи лет лишения свободы.

