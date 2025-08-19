На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети рассказали о подвигах таксиста из Киргизии на СВО

Член СПЧ Ахмедова рассказала историю бойца СВО из Киргизии
Сергей Бобылев/РИА Новости

Работать в России должны иностранные граждане, искренне заинтересованные в судьбе РФ. Такую точку зрения привела в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

В качестве примера она привела историю таксиста из Киргизии по имени Уланбек, после начала СВО ставшего стрелком-помощником гранатометчика 110-го отдельного полка с позывным «Ули». Ахмедова рассказала, что он принял решение отправиться на фронт, так как считал: «Если Россия — страна, где я живу, и если я сам — мужчина, то обязан ее защищать».

Ахмедова добавила, что Уланбек хорошо знает русский, и нередко цитировал своим пассажирам Толстого и Некрасова. Также член СПЧ рассказала о подвигах бойца в зоне спецоперации — с риском для жизни он задержал украинского диверсанта в поселке Желанное Второе, затем помогал штурмовикам в Курахово, был дважды ранен дронами противника, второй раз — серьезно.

Теперь Уланбек, по словам Ахмедовой, восстанавливается после ранения и планирует вернуться к работе в такси.

«Этот текст был написан не для того, чтобы изменить отношение к миграционному вопросу, а чтобы показать — если нам и нужны приезжие, то такие, как Уланбек», — подчеркнула Ахмедова.

