Свет кометы 3I/ATLAS навел ученых на мысль, что это инопланетный корабль

Daily Mail: комета 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем из-за ее свечения
AP

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, мчащийся через Солнечную систему, вновь удивил астрономов. Снимки показали, что объект излучает собственный свет — явление, которое нехарактерно для обычных комет, пишет Daily Mail.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб предположил, что источник свечения может находиться внутри самого объекта. По его словам, свет выглядит как сфокусированное сияние с солнечной стороны 3I/ATLAS и резко гаснет с расстоянием — в отличие от комет, отражающих солнечный свет более равномерно.

«Мы не можем исключать возможность, что это искусственный объект с собственным источником энергии», — заявил ученый.

Исследователи отмечают и другие странности. У 3I/ATLAS отсутствует кома — облако газа и пыли, характерное для комет. Кроме того, траектория объекта необычно точна: он проходит рядом с Венерой, Марсом и Юпитером, и вероятность того, что подобный маршрут является случайным, по словам Леба, составляет менее 0,005%.

Ученые планируют новые наблюдения 3 октября, когда объект приблизится к Марсу. Эти данные могут дать ответ на вопрос, является ли 3I/ATLAS естественным небесным телом или же частью инопланетной технологии.

Ранее ученый объяснил, какую угрозу несет летящая к Земле межзвездная комета.

