Мальчик из Саранска порезал школьнику шею канцелярским ножом

В Саранске мальчик порезал шею сверстнику канцелярским ножом
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мальчик из Саранска попал в больницу после неосторожного движения друга. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Васенко. Как рассказал один из школьников, они вырезали аппликации с помощью канцелярского ножа во дворе дома. Однако в какой-то момент он случайно резанул 11-летнего мальчика лезвием.

В результате пострадавший получил травму шеи, в больнице медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили домой. Информацию об инциденте врачи передали в полицию, они отыскали школьника, который нанес травмы.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

«С целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью малолетнего, будет назначена экспертиза», – сообщается в публикации.

Известно, что участники конфликта растут в благополучных семьях, на учете не состоят.

Ранее машинист с психическим расстройством ударил коллегу ножом и выбросил из поезда на ходу.

